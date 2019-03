Kaz Hirai anuncia que abandona Sony

Una de las personas más queridas y admiradas en la historia reciente de Sony sin lugar a dudas es Kaz Hirai. El hombre como CEO se dedicó a impulsar y darle fuerza a las consolas de videojuegos de la compañía. Aunque no fue tan exitoso vendiendo smartphones.

Hace un año el galán anunció que se retiraba del puesto máximo en la firma para ocupar un lugar en la mesa directiva. Ahora, de acuerdo con un comunicado de prensa oficial de Sony, se hace oficial que llega la hora del retiro para Hirai:

Son las palabras de Kenichiro Yoshida, el actual CEO. Quien junto con el resto de la junta ha pedido a Kaz Hirai que se mantenga con un puesto intermitente como consejero para la mesa directiva.

Y así seguirá de cierto modo; pero el hombre hará oficial su retiro de la empresa este 18 de junio de 2019.

Por su parte, Kaz Hirai también comunicó unas palabras sobre su retiro, reafirmando su apoyo al actual CEO:

Desde que pasé la batuta de CEO a Yoshida-san en abril pasado, como presidente de Sony, he tenido la oportunidad de asegurar una transición sin problemas y brindar apoyo a la administración de Sony.

Confío en que todos en Sony están completamente alineados bajo el fuerte liderazgo de Yoshida-san y están listos para construir un futuro aún más brillante para Sony.

Como tal, he decidido partir de Sony, que ha sido parte de mi vida durante los últimos 35 años. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos nuestros empleados y partes de la compañía que me han apoyado a lo largo de este viaje.