Just Cause 4 se integra a Xbox Game Pass a solo 3 meses de su lanzamiento

Microsoft ha dado a conocer los juegos que llegarán a Xbox Game Pass durante este mes de marzo, destacando la sorpresa de Just Cause 4 que se lanzó hace apenas 3 meses y ya puede ser descargado por los suscriptores del servicio.

El juego de mundo abierto de Avalanche Studios no tuvo el éxito esperado ya que cuenta con críticas en general negativas y por lo mismo no ha logrado tener buenas ventas, pero igual ofrece diversión en su caótico mundo abierto.

Además de Just Cause 4 también llegarán a Xbox Game Pass otros títulos interesantes como LEGO Batman 2, Fallout 4 y F1 2018.

A continuación pueden ver la descripción y fecha en que cada título se integrará al servicio de Microsoft:

¿Es un pájaro o un avión? No, ¡es Rico Rodriguez volando hacia Xbox Game Pass! Si tienes un Xbox One, juega como este rudo agente rebelde y aventúrate en la isla de Solís, donde podrás desatar todo el caos que quieras de numerosas formas creativas y explosivas. Con el nuevo gancho de agarre personalizable de Rico podrás recorrer paisajes exóticos rodeados de condiciones climáticas extremas que te llevarán a ti y a la milicia enemiga conocida como la Mano Negra a sus límites mientras diriges un ejército de caos. Prepárate para vivir una aventura sin igual en bosques tempestuosos, desiertos ardientes, tormentas de nieve y… ¿Ya mencionamos tornados? Tómate tu tiempo y disfruta la vista. ¡Just Cause 4 es un sandbox de mundo abierto diseñado para que explores, experimentes y te diviertas como nunca!