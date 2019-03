José Antonio Kast e impuesto a Netflix: "Es un golpe, millones lo usan encerrados en sus casas por la delincuencia"

José Antonio Kast, ex diputado de la UDI y ex candidato presidencial, y que ahora maneja su movimiento Acción Republicana, sigue en su permanente campaña de hacer ruido.

Esta vez el político se lanzó contra la Reforma Tributaria y específicamente contra el Impuesto a plataformas digitales que subirían a un 19%.

Los dardos de Kast esta vez fueron para Netflix y pidió que no haya un traspaso de costos de los impuestos a los usuarios.

El líder de Acción Republicana además había lanzado otras críticas para esta reforma.

El desarrollo no ha llegado a todos y muchos viven con desesperanza y frustrados por las injusticias. Son chilenos de esfuerzo que no quieren que les regalen nada, pero están cansados de que sigan cargando sus mochilas. Los impuestos los pagan las personas, no las empresas