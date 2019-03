Jade Raymond revela su llegada a Google justo antes del gran anuncio en GDC 2019

Una de las cosas que más expectativa ha estado causando para la Game Developers Conference 2019 de la próxima semana es el gran anuncio de Google que se espera sea su incursión a la industria de los videojuegos, y mientras esperamos a conocer la información tenemos que se ha hecho un anuncio sorpresivo e interesante: Jade Raymond se ha integrado a las filas del gigante de Internet.

Fue la misma Jade Raymond la que hizo el anuncio a través de su cuenta personal en Twitter, indicando que será Vicepresidenta en Google, aunque aún no se han revelado los detalles específicos de su puesto que obviamente se espera que esté relacionado con los nuevos planes de la compañía en cuanto a videojuegos.

I’m excited to finally be able to share that I have joined Google as VP!

— Jade Raymond (@ibjade) March 12, 2019