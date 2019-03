Se abre investigación criminal contra Facebook por compartir tus datos con más de 150 empresas

A esta altura ya casi nada sorprende sobre lo que sucede con la empresa de Mark Zuckerberg, Facebook, y ahora enfrentarán una investigación criminal.

Esto por el caso donde compartieron los datos de sus usuarios con diversas empresas, como Netflix y Spotify y que tenían acceso hasta a tus conversaciones privadas.

Es por eso que los fiscales federales del Estado de Nueva York decidieron llevar esto a otro campo, al de la investigación criminal ya que habrían comprobado que esta filtración autorizada habría sido con más de 150 empresas.

Así lo informa el New York Times, que detalla que en caso de haber penas, estas no podrían evitarse con multas económicas, por lo que por primera vez Zuckerberg y sus secuaces podrían poner un pie dentro de una cárcel por sus actos.

En Twitter, la empresa emitió un micro comunicado:

It's already been reported that there are ongoing federal investigations, incl. by the Dept of Justice. As we’ve said, we're cooperating w/ investigators and take those probes seriously. We've provided public testimony, answered questions, and pledged that we'll continue to do so https://t.co/v3QkokZq2p

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) March 14, 2019