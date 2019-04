Instagram estaría trabajando en una función para adelantar y retroceder videos

Según una filtración de la desarrolladora Jane Manchun Wong, Instagram podría permitir adelantar y atrasar videos en su aplicación.

Actualmente la mayoría de las redes sociales cuentan con funcionalidades que consideramos como básicas, y cuando no están, el hecho nos puede generar gran incomodidad. Si bien algunos casos pueden ser nombrados, puede que el más notorio de todos sea el de Instagram a la hora de reproducir videos.

Todo aquel que use Instagram sabe que su reproducción de videos puede ser tediosa. No deja publicar material de más de un minuto (sin usar IGTV), tiene reproducción automática; y sobre todo, no deja adelantar ni retroceder videos. Una vez te pierdes algo interesante por no prestar atención, te tienes que resignar a verlo todo otra vez. También funciona al contrario: si quieres saltarte alguna parte aburrida, te toca verla.

No obstante, puede que no sea así para siempre. Jane Manchun Wong es una experta reconocida por revelar contenido nuevo que se está desarrollando en las principales aplicaciones. De hecho, ella hace poco hizo una revelación sobre mensajes directos en Instagram. Así, su más reciente filtración mostraría que Instagram trataría de resolver el tema de los videos de una vez por todas.

¿Cómo sería el cambio?

Jane Manchun Wong comentó a través de su Twitter que en estos momentos Instagram está adelantando pruebas para poder adelantar y retroceder videos. Dicho esto, compartió un clip en el que se ve cómo se utilizaría la nueva funcionalidad. No tiene nada que no se haya visto antes, pues simplemente se mantendría presionado el dedo para llevarnos al momento de la linea de tiempo que queremos ver.

Aunque esto es algo que se pedía hace tiempo, puede que se haya quedado corto con lo que se podría ofrecer. Por ejemplo, también podría permitir seguir reproduciendo el video mientras se trata de adelantar. Por otro lado, y como dice Wong, se podría implementar una vista previa para así poder moverse con mayor comodidad. Sin embargo, lo visto es todo lo que se estaría probando.

Esta no es la primera vez que Instagram estaría probando la funcionalidad, pues se ha visto en 2017 y 2018. Esperemos que esta vez sí llegue a las manos de los usuarios.