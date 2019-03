Aún no se presenta el Huawei P30 y ya se filtró el Mate 30, supuestamente

De acuerdo a patentes.

No debe ser fácil ser el encargado de que no se filtren las cosas en Huawei, porque están haciendo agua pero mal y ahora no es por el P30 o P30 Pro, es por el Mate 30.

Los primeros se presentan en un par de semanas en París, Francia, pero el Mate 30 debería suceder a finales de año, y es por eso que encontramos hilarante que ya se esté hablando de el.

La patente se ve de la siguiente manera y como ha sido costumbre, fue vista por LetsGoDigital:

Hay varias cosas novedosas de las que hablar, como que no hay un notch o muesca, pero que la presencia de una cámara frontal es un hecho. Quizás Huawei trabaja en una realmente muy pequeñita, lo que estaría bien.

El elefante en la habitación es que tendría dos pantallas. Vaya a saber uno para qué, pero sospechamos que dará información contextual con el teléfono boca abajo, algo así como una solución más elegante a ver el móvil en una reunión.

Sin duda lo anterior obedece a que por esas fechas ya va a ser más común ver celulares plegables, por lo que mostrar cosas de este tipo se hace urgente para no ser "uno más del montón".

Por último vemos solo tres cámaras en el posterior. Sabemos que al menos el modelo Pro del P30 que se presenta pronto tendrá cuatro. No es que seamos fanáticos de esta guerra que nadie pidió sobre quién tiene más cámaras, pero nos parecería raro que achicaran el número, siendo este atractivo uno de sus puntos de venta principales.

En fin, por ahora nos enfocamos en la Serie P y el Mate X, para hablar del Mate quedará la otra mitad del año. Por cierto, la misma fuente hizo renders basados en las patentes y se ven bastante bien: