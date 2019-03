Hipster en guerra contra web de tecnología en la historia con el final más ridículo del día

Un hipster fue tema obligado de comentario por lo "hipster" de su reclamo contra un sitio especializado de tecnología, ya que estaba en llamas porque usaron una foto tuya para describir al movimiento "hipster". Le molestaba la caricatura al hombre que estaba generando la prestigiosa publicación.

Resulta que el MIT Technology Review hizo un artículo titulado: "¿Por qué los hipsters siempre terminan luciendo igual?".

Arriba podemos ver la portada en cuestión que enojó a un lector del MIT que envío un correo electrónico reclamando por la publicación que sindicaba que estudios de modelos matemáticos en la Universidad Brandeis en los Estados Unidos, postularon que los hipsters pueden terminar pareciéndose, ya que "experimentan una transición de fase a un estado sincronizado".

El editor en jefe de la revista MIT, Gideon Lichfield, contó en Twitter la anécdota del indignado amigo.

Now, as far as I know, calling someone a hipster isn’t slander, no matter how much they may hate it. Still, we would never use a picture without the proper license or model release. It was a stock photo from Getty Images. So we checked the license. https://t.co/uFPXXNlEid

— Gideon Lichfield (@glichfield) March 5, 2019