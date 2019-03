El Hip-Hop le da mejor sabor al queso, lo dice la ciencia

Una compañía de quesos le puso música a su proceso de fabricación y este fue el resultado con el Hip-Hop.

La humanidad ama el queso. No existe duda alguna sobre ello. Pero pocas veces nos habíamos detenido a pensar el papel que podría jugar la música en el proceso de formación de este querido alimento.

Por fortuna los locos de la firma Beat Wampfler, un fabricante de queso suizo; realizaron un retorcido y sorprendente experimento que vino a cambiar nuestra concepción del mundo y el Hip-Hop.

Bajo el objetivo de determinar si la música ayudaría a que el queso añejado alcance un sabor más robusto. Las empresarios hicieron equipo con investigadores de la Universidad de las Artes de Berna, determinados a descubrir el efecto de la música en la formación del queso.

Así que Wampfler en septiembre del pasado 2018, colocó nueve ruedas separadas de queso Emmental. Todas las ruedas estaban en cajas de madera separadas, y se les puso diferentes tipos de La música a través de mini-transmisores.

Mientras que otra rueda siguió el proceso tradicional de añejamiento. En otras palabras, todas las ruedas siguieron el ritual de siempre, a excepción de las variaciones en la música. En donde las piezas elegidas fueron:

Stairway to Heaven de Led Zeppelin

La Flauta mágica de Mozart

UV de Vril

Monolith de Yello.

La sorpresa vino seis meses después de realizar el experimento. Cuando se sacaron los quesos de las ruedas y se probó el sabor de cada uno.

El jurado elegido para probar los quesos llegaron de manera unánime a la misma conclusión: el queso añejado al ritmo del álbum We Got It From Here… Thank You 4 Your Service A Tribe Called Quest de Tribe Called Quest era el más delicioso.

¿Tienen curiosidad por el disco? Acá pueden escucharlo completo, y si lo desean también probar un poco de queso: