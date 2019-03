El infierno se desata en el nuevo tráiler de Hellboy

La cinta protagonizada por David Harbour y Milla Jovovich llegará a los cines en abril.

Después de un período sin noticias del reboot de Hellboy tenemos que Lionsgate ha liberado un nuevo tráiler que nos ofrece un buen vistazo de la cinta protagonizada por David Harbour.

En este nuevo avance se aprecia que la película cuenta con un tono más sangriento y violento que la serie de Guillermo del Toro, y es que las cintas del director mexicano tenían clasificación PG-13 mientras que este nuevo proyecto en manos de Neil Marshall cuenta con clasificación R.

Vuelve Hellboy (David Harbour), el gran demonio de piel roja, con cola, cuernos y un brazo de piedra. Atrapado entre los mundos de lo sobrenatural y lo humano, el apodado como 'El más grande Investigador de lo Paranormal del Mundo' junto con la Agencia para la Investigación y Defensa Paranormal (A.I.D.P.) tendrán un nuevo y peligroso desafío. Su misión será enfrentarse a una nueva y poderosa amenaza: Nimue (Milla Jovovich), conocida como La Reina de la Sangre, un espíritu ancestral de la época del rey Arturo que ha vuelto a nuestro mundo llena de sed de venganza para sembrar el terror y destruir a la raza humana.

Además de Harbour y Jovovich, el elenco de Hellboy lo completan Ian McShane (American Gods) como Trevor Bruttenholm, Sasha Lane (American Honey) como Alice Monaghan y Daniel Dae Kim (Lost) como Ben Daimio.

¿Es necesario el reboot?

Cuando se anunció este reboot de Hellboy se mostró un descontento general debido a que se sentía que no era necesario reiniciar el trabajo del Del Toro ni la actuación de Ron Perlman, pero en lo personal me ha agradado lo que he visto hasta ahora en los avances incluyendo la personalidad que le imprime Harbour al personaje.

Hellboy se estrenará en los cines el 12 de abril, así que poco más de un mes de espera para ver qué tal resulta este proyecto.