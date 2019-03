Físico Stephen Hawking será homenajeado con moneda conmemorativa a un año de su muerte

Stephen Hawking, uno de los astrofísicos más reconocidos de las últimas décadas, recibirá un homenaje póstumo por parte de la casa de moneda del Reino Unido, The Royal Mint. Este especial conmemorativo a casi año de haber acontecido su muerte, el 14 de marzo del 2018, consiste en la preventa de una moneda que contará con una ilustración de un agujero negro, una de sus pioneras investigaciones en el ámbito de la ciencia.

En específico, será la moneda con un valor de 50 peniques, la cual contará en su interior una imagen de la región finita del espacio acompañada de la recordada fórmula de la entropía de estos, la que Hawking trabajó en vida en conjunto con el científico de origen israelí, Jacob D. Bekenstein. El diseño final fue aprobado por la propia familia de físico, estando en la presentación oficial de esta su hermano Tim y su hija Lucy.

“Stephen Hawking made difficult subjects accessible, engaging, and relatable and this is what I wanted to portray in my design.” Find out more about the #design inspiration behind the coin celebrating the life and work of Professor #StephenHawking . https://t.co/R7AkMFI8QV pic.twitter.com/TbcXREK3bb

Para la diseñadora de la moneda, Edwina Ellis, el aporte del científico con su conocimiento a la humanidad fue de mucha importancia, ya que el logró hacer que los temas complejos y difíciles que se relacionan con el espacio, fueran atractivos, accesibles y fáciles. Además recalcó que el diseño final está inspirado en una conferencia que le propio científico realizó en Chile sobre los agujeros negros en el año 2008.

An extra special day at The Royal Mint. We are delighted to have welcomed Lucy and Tim Hawking who struck their very own coins to commemorate their father's outstanding contribution to science. See behind the scenes of their visit! https://t.co/67G6ZpPnEm @HawkingFound pic.twitter.com/d5FYwFCPOl

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) March 12, 2019