Grave falla en nueva versión de WhatsApp te puede dejar sin fotos ni videos

A tener mucho cuidado todos los usuarios de las betas de WhatsApp, porque la última versión tiene una grave falla que podría darte más de un dolor de cabeza.

Los muchachos de WABetaInfo, especializados en analizar todas las últimas versiones de esta popular aplicación de mensajería móvil, advierten sobre el peligro.

Detallan que una vez instalada esta nueva versión de prueba, se produce un error donde ya no puedes acceder a tus fotos ni videos desde dentro de la aplicación y que en algunos casos incluso desaparece la carpeta donde están almacenados estos archivos.

PSA: If you have updated to the bugged 2.19.66 Android beta update, I think it is not possible to get back your media in WhatsApp, even with a new update.

However, media should still be saved in the SD Card, but there is no way to import them again.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 12, 2019