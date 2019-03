Google va a empezar a aceptar que mandes tu Pixel 3 por correo para que lo reparen

5 meses tarde y tratando de arreglar su nefasto servicio post venta.

El caso de Google es muy extraño, una compañía tan grande, con eventos tan importantes como su I/O y Cloud Next, con el músculo de ser uno de los más grandes de Silicon Valley y el mundo, pero con fallas infantiles a la hora de vender hardware, especialmente con sus Pixel y obvio, el Pixel 3.

Repasemos un poco la historia de Google tratando de vender teléfonos (porque con los parlantes todo bien). Con el primer Pixel aunque lo quisieras no lo podías comprar porque no hubo estudios de oferta y demanda, literal. Cada ciertas semanas llegaba stock y se agotaba inmediatamente. No son pocos los testimonios en redes de como gente que se había convencido de dejar su iPhone quiso cambiarse al móvil de Mountain View y terminó con otro iPhone. Hasta ponían tiendas pop-up donde la gente podía ver y saber todo sobre el teléfono, probarlo pero no comprarlo. Fantástico.

Después para el Pixel 2 aprendieron la lección hasta cierto punto, porque había stock pero las pantallas de su modelo más popular, el XL, salieron tan malas que casi llaman a un recall masivo. Fueron el modelo de OLED más barato de LG y era una lotería si te tocaba una de las buenas, porque la mayoría de los usuarios reportaba que los colores eran horrorosos y que si ponías un poco de lado el equipo todo se veía azul. Excelente jugada. Después lo arreglaron, pero la gente ya estaba lo suficientemente enojada con la compañía.

Para el Pixel 3 existen una infinidad de reportes de equipos ralentizándose al paso de pocos meses. Una pena porque cuando lo revisamos era excelente, con algunas fallas comunes pero por lo general entregando una experiencia increíble, sobretodo por la cámara.

Software y cámara de otro mundo: Review del Pixel 3 XL [FW Labs] A veces el hardware es solo un detalle.

Ahora además hay usuarios que reportan (incluyéndome) que su equipo se apaga de la nada o se drena la batería sin razón. Sin importar que le hagas una restauración de fábrica o le cargues de cero el sistema operativo. Hay un problema de hardware por el que Google no responde a menos que vivas en Estados Unidos. Si lo compraste para llevarlo a tu país, mala suerte, estás abandonado sin solución.

No son pocos los reclamos en foros y redes sociales sobre el nefasto servicio post venta de Google y como al final te terminan derivando a los foros para que otros usuarios con problemas te ayuden, todo en una página de servicio que por arquitectura siempre lleva a lo mismo.

Ahora los amigos de Android Police reportan que se comunicaron con Google, quienes les confirmaron que si vives en Estados Unidos podrás enviar por correo el equipo para reparaciones o garantía, algo que llega 5 meses tarde, realmente insólito.

Hasta el momento lo que se ofrecía era llevarlo a una tienda de terceros que Google adoptó como oficial, pero si no vivías cerca de una, mala suerte.

Mejórate Google, de verdad, mejórate.