Google diseñó una novedosa aplicación que le está enseñando a cientos de niños en India a leer

La aplicación que desarrolló Google se llama Bolo, y por medio de ejercicios interactivos le ha enseñado a cientos de niños a leer en hindi e inglés.

India es uno de los mercados más apetecidos por la industria de los smartphones. Con más de 1.300 millones de habitantes, su colosal población ha sido el objetivo de numerosas marcas tecnológicas. Si bien normalmente estas son de teléfonos móviles, esto no ha impedido que Google también haya llegado con una propuesta algo más altruista.

Google como compañía es consciente del gran potencial comercial que puede ofrecer India, pero al mismo tiempo conoce sus principales debilidades. Una de ellas es la gran cantidad de niños cuyo proceso educativo se encuentra muy por detrás de lo que han logrado otros pequeños de su misma edad. Por ejemplo, se sabe que cerca de un 50% de los estudiantes que están en 5º grado no pueden entender una sola oración escrita en cualquier idioma.

Queriendo aportar su grano de arena para combatir el problema, Google se puso manos a la obra. Así, estuvo desarrollando una aplicación que sirviera como tutor virtual para enseñar a leer. Llamada "Bolo" a partir de la palabra del idioma hindi que significa "hablar", la compañía apuesta por un modelo tecnológico que mejore las condiciones educativas en el país, sobre todo en áreas rurales.

¿Cómo funciona?

Bolo funciona con la ayuda de un asistente virtual que se identifica como "Diya". Cuenta con una voz que corresponde a la de una niña y guía en procesos de aprendizaje de lengua escrita. Esto, tanto en idioma hindi como en inglés.

La aplicación ofrece actividades muy entretenidas para que los niños aprendan a leer mientras juegan. Cuando hacen ejercicios, "Diya" les da consejos, los felicita y los anima a seguir adelante.

Según Google, para usar 'Bolo' no se piden datos personales ni conexión a internet. Al parecer la empresa quiso plantearla de esta manera para que no consumiera datos y funcionara inclusive en teléfonos con Android One. Por supuesto, también está la cuestión de la privacidad de los niños.

Para la compañía esta aplicación está teniendo una buena acogida en el país. Sus datos indican que estudiantes de entre 1º y 5º grado de más de 200 aldeas la están usando. Además, un 64% de los 920 niños que la usaron reportaron mejoras en sus procesos de lectura.

Por ahora no se descarta que Bolo pueda llegar a otros países con problemas similares. Sin embargo, seguramente Google querrá seguir probando por ahora cómo le va en India.