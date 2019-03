Godzilla: King of the Monsters libera un teaser de pleito masivo

Aquí vemos con mayor detalle la galería de monstruos.

Uno de los estrenos más esperados para este 2019 es sin duda Godzilla: King of the Monsters. Una secuela americana que nos promete, ahora sí, mucha acción con el gigante como protagonista.

Warner Bros. sabe que las expectativas son elevadas y poco a poco ha ido liberando breves avances donde de promete un duelo colectivo a la altura de una partida de Super Smash Bros.

Hace unas horas el estudio publicó su último teaser en donde podemos confirmar la galería de bestias que se compartirán pantalla al lado de nuestro héroe.

Rodan, Mothra y Ghidorah serán los comparsas en Godzilla: King of The Monsters. Con tal cantidad de criaturas involucradas cualquiera pensaría que la cinta estará plagada de escenas de acción.

Lo curioso es que la sinopsis oficial sugiera que todo irá sobre esa línea incesante de secuencias de pelea. Pero también se confirma de paso la conexión con otras cinta para hacer un nuevo universo cinematográfico

Godzilla: King of the Monsters, es una aventura de acción épica que enfrenta a Godzilla contra algunos de los monstruos más populares en la historia de la cultura pop. La nueva historia sigue los esfuerzos heroicos de la agencia cripto-zoológica Monarch, cuando sus miembros se enfrentan a una batería de monstruos del tamaño de un dios; incluido el poderoso Godzilla, que choca contra Mothra, Rodan, y su última némesis, el Rey de tres cabezas. Ghidorah. Cuando estas antiguas superespecies, que se piensa que son meros mitos, vuelven a surgir, todas compiten por la supremacía, dejando la existencia misma de la humanidad en juego.

La película ha sido dirigida por Michael Dougherty, el mismo detrás de Krampus. Y está protagonizada por Kyle Chandler (El lobo de Wall Street, Manchester by the Sea), así como por la nominada al Oscar Vera Farmiga (Up in the Air, The Conjuring); Millie Bobby Brown (Stranger Things) en su debut cinematográfico; Sally Hawkins (Shape of Water, Blue Jasmine); y Thomas Middleditch (Silicon Valley).

El 31 de mayo es el estreno mundial de la cinta.