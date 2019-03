George R.R. Martin podría estar trabajando en un videojuego con los creadores de Dark Souls

Se dice que el título se mundo abierto se anunciaría en E3 2019.

¿Qué tal les suena una combinación entre George R.R. Martin y From Software? Pues eso exactamente podría hacerse realidad de acuerdo a un nuevo rumor que está circulando en la red.

Como sabrán, From Software es el estudio detrás de la aclamada serie Dark Souls, además de otros títulos como Bloodborne y el recientemente lanzado Sekiro: Shadows Die Twice que por cierto ha estado recibiendo críticas bastante positivas.

Pero tras este lanzamiento, se sabe que el estudio ahora se encuentra trabajando en un par de nuevos títulos, incluyendo uno de fantasía que al parecer será muy ambicioso.

George R.R. Martin a cargo de la historia

Y es que de acuerdo a un reporte de Spawn Wave (vía Wccftech), From Software está trabajando con George R.R. Martin – autor de la saga A Song of Ice and Fire que inspiró la popular serie Game of Thrones – en un nuevo juego que se presentaría en E3 2019.

Se dice que Martin estaría encargado de la historia y el "lore" del juego que supuestamente será de mundo abierto, en donde los jugadores tendrían que invadir una variedad de reinos y al más puro estilo de la serie Mega Man obtendrían poderes únicos al derrotar a los líderes de cada región.

De momento hay que tomar con cautela esta información ya que es un simple rumor, pero ya que suena bastante interesante tendremos que estar atentos a más detalles antes de la llegada de E3 2019 que se llevará a cabo del 11 al 13 de junio.

¿Qué les parece?