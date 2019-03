Dejamos el teléfono en la casa y nos perdimos en un bosque, con el único smartwatch capaz de mostrarte mapas -y reproducir música- sin conexión.

Desde hace algún tiempo le hemos ido poniendo atención a Garmin, que dejó a los GPS un poco de lado para concentrarse en una serie completa de vestibles bastante diversa.

La línea que más nos llamó la atención son los smartwatches Fenix: una serie que promete, aparte de notificaciones y ejercicio, la posibilidad de dejar tu teléfono bien lejos y salir a hacer ejercicio, trekking o incluso montañismo, con mapas en tiempo real e incluso música en Spotify.

Suena bien, ¿verdad? Lo cierto es que el Fenix 5 Plus, el caballo de batalla de Garmin que tuve en mi muñeca por meses, tiene cosas buenas y malas. Pero vamos por parte.

A prueba de elementos

El Fenix 5 Plus podrá ser el menos bonito de todos los smartwatches en el mercado, pero tiene una ventaja: es una bestia. Con su fabricación en acero inoxidable y un polímero de fibra reforzada, estoy seguro que le podría pasar un camión por encima y no le pasaría nada.

Esa sensación "premium" se nota inmediatamente en el peso. Un reloj con estas características no pasa desapercibido, y está más o menos al límite de lo que se puede llevar cómodamente en la muñeca: 87 gramos.

Un detalle de diseño es que no cuenta con pantalla táctil, algo que limita la cara a una pantalla más pequeña y que creo podría haberse extendido a todo el frontal, para no agregar ese borde negro que no pega mucho si usas un reloj digital.

La posición de los botones también es extraña: a la derecha está "aceptar" y "volver", y a la izquierda los botones para moverse por los menús y arriba un botón para la luz, del tipo backlight. Esta luz es totalmente innecesaria de día y sólo es necesaria si estás a la sombra o es de noche. ¿Se acuerdan de la diferencia entre el Game Boy original y el Color retroiluminado? Es esencialmente lo mismo.

La pareja dispareja

La integración con tu teléfono móvil no es tan distinta a cualquier otro smartwatch del mercado. Puedes ver quién te llama, tener una previsualización de tus notificaciones y sincronizar las funciones más básicas, como tu calendario y la temperatura de hoy.

Por supuesto también es un reloj enfocado en lo deportivo, y con Garmin Connect, la app unificada de todos los wearables de Garmin, puedes guardar tus jornadas de ejercicio. De la experiencia de haber tenido relojes con tracker para ejercicio de ambas gamas (Fitbit por una parte, Samsung Gear por otra) siento que el Fenix 5 Plus está bastante por encima: la detección automática de ejercicio es mucho más correcta y tiene otros datos más avanzados, como el nivel de oxigenación respecto a la cantidad de ejercicio.

Esto se complementa con los sensores que el equipo trae por defecto: latidos, podómetro, oxigenación y medidor de estrés, los que te dan una lectura amplia de tu estado físico.

De la misma forma, Garmin Connect tiene toda la información bastante ordenada en la app, la cual es compatible con muchas apps de ejercicio y salud, como Strava. Es posible ver tus ejercicios mensuales, el rendimiento de tu sueño, el estrés diario, y muchos otros datos que te pueden servir si eres de esas personas que se obsesiona con su salud.

En mi experiencia de uso personal sentí que muchos de estos datos, a menos que seas alguien que toma mucho en cuenta su estabilidad y salud física, son más bien intrascendentes. Es posible usar el reloj sin sincronizarlo y -en mi opinión- es una experiencia bastante más sana y libre de las notificaciones de tu teléfono.

Por otra parte, me hicieron falta otras características que sí he visto en otros relojes. Por ejemplo, la compatibilidad con reproductores: aunque puedes cambiar de canción con el equipo sincronizado, algo que personalmente hacía muy a menudo con el S3 Frontier y el Gear Sport, la opción está extremadamente escondida y no funciona todo el tiempo.

En la naturaleza

Por supuesto, la parte importante de este equipo es su funcionalidad sin teléfono, donde puedes salir a hacer ejercicio sin tu celular o incluso volver a senderos cuando te quedas sin batería. Y eso fue precisamente lo que hicimos: buscamos el bosque más recóndito en la localidad de Laguna Verde en Valparaíso, y apagamos el celular.

El Fenix 5 Plus tiene como ventaja usar tres sistemas de ubicación: GPS, Glonass y Galileo. El uso del GPS para navegar es totalmente opcional, y al usar la misma arquitectura de mapas de Garmin tienes muchos senderos y caminos rurales totalmente cartografiados.

Mientras estés al aire libre, el GPS es extremadamente correcto con su medición, y puedes apoyarte de un altímetro, barómetro y brújula para guiarte en caso de perder la señal. No nos fue difícil hacer zoom hacia afuera y volver al camino con el reloj, y si sumamos la excelente vida útil de la batería -una semana de uso contínuo- puede incluso salvarte la vida en caso de una emergencia.

No obstante, la mayor limitante de estos servicios es la cobertura: un bosque muy tupido o estar bajo techo es un impedimento bastante grande para la cobertura del GPS, que no te actualizará el mapa a menos que las condiciones sean óptimas.

El otro punto interesante es el uso de música totalmente desconectado. Técnicamente tienes 16GB para usarlos de dos maneras: subir tus canciones en mp3 -yo todavía lo hago, no me miren feo- o conectar tu cuenta de Spotify a través de Garmin Connect y subir una de tus playlists o podcasts para escuchar sin conexión, siempre y cuando tengas Premium.

En palabras simples, esto equivale a unas 150 canciones aproximadamente, por lo que tienes música para rato. Además la puedes administrar de manera bastante eficiente, algo sorprendente considerando lo enredado de los menús en general.

Por supuesto, para que funcione tienes que conectar audífonos Bluetooth a tu reloj, una tarea que fue bastante más sencilla de lo que parecía. Es bastante mágico encender los audífonos, conectarlos y estar escuchando una playlist sin conexión usando sólo el reloj.

Conclusiones

El Garmin Fenix 5 Plus es un wearable que, si fuese realmente adicto al trekking o al montañismo, me encantaría tener. No sólo es una herramienta realmente útil y entretenida, sino que vale muchísimo más la pena como equipo sin estar sincronizado al teléfono, algo que gran parte de los wearables no pueden decir con propiedad.

Que los mapas se descarguen por si solos sin conexión y que funcionen en todo el mundo -me lo llevé a Estados Unidos y a España, y tuve la misma experiencia- es más que mágico. Eso sin contar que sus características de "salud" son correctas y útiles si te gusta medirlo todo.

De todas maneras, sigo sintiendo esa desconexión entre reloj y celular, lo que es bueno y malo en partes iguales. En el fondo, la ventaja del Fénix es que el equipo es inteligente por si solo, no necesita un acompañante.

Ahora, si quieres este reloj en tu muñeca para siempre, prepara la billetera: $549.990 en el mercado chileno que, en mi opinión de senderista amateur, valen la pena. ¡Y te pueden salvar la vida si te pierdes en la montaña!