¿Qué personajes de Game of Thrones conocen la verdadera identidad de Jon Snow?

Todos los personajes de Game of Thrones mencionados en esta lista pueden ser perfectos candidatos para revelar el verdadero origen de Jon Snow.

Cada vez falta menos para que llegue la octaba y última temporada de Game of Thrones. La serie de HBO es probablemente la más esperada de este año, y ya queda menos de un mes para que sus seguidores puedan averiguar cómo acabará esta épica historia. ¿Los Siete Reinos sobrevivirán al invierno y los caminantes blancos? ¿Quién se sentará en el Trono de Hierro? Muchas son las preguntas que hay por el momento.

Pero mientras se estrena la octava temporada, por ahora debemos sentarnos y esperar. Sin embargo, también podemos tratar de adelantarnos a los hechos y hacer nuestras propias especulaciones sobre qué pasará en los últimos seis episodios. Por ejemplo, tratar de acertar en el hecho de quién le dirá a Jon Snow sobre su verdadera identidad.

Antes de continuar, vale la pena hacer una alerta de SPOILERS ya que se repasarán hechos ya ocurridos en las últimas temporadas de Game of Thrones.

Ya confirmamos en la sexta y séptima temporada de Game of Thrones que Jon Snow no es un bastardo. En realidad es el hijo legítimo de Raeghar Targaryen y Lyanna Stark. Sin embargo, él todavía no lo sabe y seguramente en los próximos episodios alguien tendrá que contarle toda la verdad. ¿Quién lo hará? Esa posibilidad la barajaremos entre los siguientes personajes que conocen (o pueden conocer) sobre sus verdaderos orígenes:

Samwell Tarly

Comencemos con las opciones más obvias. En el capítulo 5 de la séptima temporada, Sam está revisando varios libros junto a Gilly para encontrar la clave para derrotar al Rey de la Noche. Él en ese momento no se da cuenta, pero Gilly le describe un pasaje del diario de un septón supremo. En él dice que Rhaegar Targaryen anuló su matrimonio con Elia Martell y se casó a escondidas con Lyanna Stark en una ceremonia oculta en Dorne.

Sam no se da cuenta en ese momento de la revelación, pero emprende su viaje hacia El Muro. Allí se encuentra con Bran Stark (El Cuervo de los Tres Ojos) con quien tendrá un curioso intercambio de conocimientos.

Bran Stark

Cuando Sam llega a hablar con Bran, ese último le cuenta lo que presenció en sus visiones en la Torre de la Alegría. Básicamente le dijo que Jon era un bastardo producto de una aventura entre Rhaegar y Lyanna y que su apellido debía ser Sand.

No obstante, Sam recuerda lo que encontró Gilly y le cuenta que Jon fue producto de un matrimonio legítimo. Asombrado, Bran consulta en una visión y confirma que efectivamente los dos estuvieron casados poco antes de morir. Por supuesto, aunque Ned Stark supiera sobre esto o no, de todas formas tuvo que mantener el secreto para proteger a Jon de la ira de Robert Baratheon.

Howland Reed

Regresando a la visión de la Torre de la Alegría en la que Ned Stark busca a Lyanna con unos cuantos hombres, hay un detalle por recalcar. Se trata del último de sus hombres que quedó vivo, Howland Reed. Como se ve en la escena, Howland Reed salva a Ned de morir bajo la espada de Sir Arthur Dayne al apuñalarlo por la espalda.

Lo cierto es que este personaje no murió a causa de las heridas. De hecho, sigue vivo, posee la Atalaya de Aguasgrises en El Norte y le jura lealtad a los Starks. Su nombre es importante porque es el padre de Jojen y Meera, quienes tuvieron un papel fundamental en la travesía de Bran Stark para convertirse en el Cuervo de los Tres Ojos.

Así, es muy probable que Howland jurara mantener el secreto de Jon junto a Ned. De hecho, no suena tan loco que volviera a aparecer en la octava temporada y fuera él quien terminara diciéndole todo al Rey en el Norte.

Es posible que La Araña estuviera involucrada

En los libros, durante el asalto de Robert a King's Landing, se revela en cierto momento que Varys rescató a uno de los hijos de Rhaegar Targaryen y Elia Martell. Lo que hizo fue reemplazar a Aegon Targaryen por otro niño y lo envió a salvo a Essos. Allí creció con la identidad de Young Griff.

Sin embargo, durante la serie no ha habido ninguna mención sobre este personaje. Por lo tanto, puede que parte de su historia haya sido mezclada con la de Jon Snow (de hecho tienen el mismo nombre). Esto implicaría que Varys tuvo mucho que ver en la protección de Jon Snow y en guardar el secreto. Sin duda, algo que La Araña no le cobraría barato a Ned Stark.

Podrían haber tenido algo para decir… pero ya no están

Hay dos personajes en Game of Thrones que dieron indicios de saber algo pero ya están muertos. El primero es Petyr "Littlefinger" Baelish, quien ya era todo un maestro de los secretos, conspiraciones y manipulaciones políticas.

En el episodio cuatro de la quinta temporada, Littlefinger está con Sansa en las criptas de Winterfell. Allí le cuenta la historia de cómo Rhaegar ganó un torneo frente al mismísimo Barristan Selmy y le dedicó su victoria a Lyanna Stark. En ese momento dice: "¿Cuántas decenas de miles tuvieron que morir porque Rhaegar escogió a tu tía? Sansa responde que más allá de escogerla, lo que hizo fue secuestrarla y violarla. Ante esto, Bealish se queda en silencio y pensativo y cambia de tema, lo cual hace sospechar que sabía algo.

Por último, puede que Oberyn Martell supiera algo. Cuando se encontró con Tyrion Lannister en King's Landing, Oberyn le contó lo que ocurrió cuando atacaron la ciudad y resultó muerta su hermana. Durante su relato señaló que a pesar de que Elia lo amara, él decidió dejarla por otra mujer. Lo que sugiere el personaje es que tuvieron un amorío. Esto, a diferencia de un secuestro como señalaban todos en ese momento de la serie.

Mucho se puede decir por ahora, pero cuando vuelva Game of Thrones sabremos quién tendrá la fortuna de decirle a Jon Snow la verdad.