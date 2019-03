Game of Thrones tendrá un documental sobre la creación de su última temporada

Tendrá dos horas de duración y se estrenará tras la conclusión de la serie.

Excelentes noticias para los fans de Game of Thrones ya que HBO ha anunciado que lanzarán un documental de dos horas sobre el proceso de realización de la última temporada.

El documental llevará por nombre Game of Thrones: The Last Watch y se emitirá el 26 de mayo, justo una semana después del estreno del último capítulo de la esperada octava temporada, así que actuará como una especie de cierre de la aclamada serie.

De acuerdo al comunicado, The Last Watch narrará la creación de la que consideran la temporada más complicada y ambiciosa de toda la serie, donde se profundizará en los detalles del desafío que fue llevar el mundo de fantasía de Poniente a la vida real a través de estudios y campos en Irlanda del Norte.

Entrevistas y experiencias

HBO contrató a la cineasta británica Jeanie Finlay para la creación del documental que también incluirá entrevistas con el elenco y el equipo detrás de Game of Thrones que hablarán sobre sus experiencias al grabar en condiciones climáticas extremas y realizar escenas intensas, siempre cuidando evitar revelar los secretos a los fans.

La octava y última temporada de Game of Thrones se estrenará el 14 de abril y concluirá el 19 de mayo, y una semana después de eso podremos ver el comentado documental que promete un informe detallado y personal de la producción.