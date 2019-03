Winter is coming: las zapatillas de Game Of Thrones ya tienen fecha de llegada a Chile

Adidas nos sorprendió a todos el mes pasado con una sorpresa: una versión de las zapatillas UltraBOOST basadas en Game Of Thrones, la popular serie de HBO, estaría disponible pronto. Los fanáticos de la serie están expectantes al lanzamiento de la temporada final, por lo que la fecha de lanzamiento, a diferencia del último libro, ya estaba escrita.

Esta semana, la popular marca de zapatillas nos confirmó: Adidas lanzará las Game Of Thrones x UltraBOOST este 22 de marzo, al mismo tiempo que el estreno del primer capítulo de la serie.

También nos aseguraron que al menos tres modelos de los seis que se lanzarán mundialmente estarían disponibles en Chile, en un lanzamiento coordinado y único en el mundo. Los exclusivos tenis estarán disponibles en todas las tiendas Adidas del país.

Inspired by the colours and details of the Seven Kingdoms and beyond The Wall.

The @adidasrunning x @GameOfThrones #ULTRABOOST collection is available March 22nd on https://t.co/JB4rBfGDDo and in adidas stores. pic.twitter.com/9QTC0QuBtv

— adidas Running (@adidasrunning) March 11, 2019