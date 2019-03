Perturbador: así luce el holograma de Frank Zappa que saldrá de gira

Frank Zappa es uno de los músicos con mayor culto en el mundo. La trascendencia de su discografía es enorme y su fallecimiento dejó a generaciones completas con ganas de más.

Eso en pleno 2019 significa una importante oportunidad para hacer negocio; y su familia está apuntada a aprovechar los últimos avances tecnológicos. Y con ellos traerlo de vuelta mediante un holograma hiperrealista.

La compañía Eye Illusion acaba de presentar a través de YouTube el primer adelanto de la proyección holográfica que protagonizará la gira The Bizarre World Of Frank Zappa:

Soy un individuo al que le gusta hacer lo que quiera. Le guste a la gente o no. Y lo que hago está diseñado para personas a las que les gusta; no para personas a las que no.