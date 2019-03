Casi un hecho: el final de Game of Thrones sería distinto al de los libros

Porque George R. R. Martin quiere tu dinero.

Buenas noticias para aquellos deprimidos por el inminente arribo del final de Game of Thrones. El desenlace de la serie podrá estar ya grabado y próximo a emitirse. Pero al parecer la saga en las novelas podría tener una conclusión distinta.

Como todos ya sabemos George R. R. Martin, creador de esta franquicia, no ha sido muy ágil escribiendo los últimos tomos de la saga en los últimos años.

Tanto y a tal grado que la producción de HBO ya lo rebasó y lo que hemos visto últimamente es puro material que en teoría se abordará en los libros. Pero no es nada seguro.

Ahora en entrevista con Entertainment Weekly, el autor reveló que se encuentra de tiempo completo entregado a escribir Vientos de Invierno (sí, va un poco retrasado). Por lo que ni siquiera siguió de cerca la producción de la última temporada.

En concreto, Martin no leyó un sólo libreto de la temporada final, ni visitó el set. De modo que no tiene idea de lo que sucederá en el final de Game of Thrones producido por HBO:

Conozco algunas cosas. Pero hay muchas historias de personajes menores que se han inventado ellos. Y, por supuesto, se me adelantaron hace años. Puede haber discrepancias muy importantes.

Esto abre varias posibilidades obvias y francas. En donde el autor escribirá su propio desenlace en la rect a final de esta saga.

Todos sabemos que hace años el escritor se sentó con la gente de la productora y les compartió su resumen planeado para el final.

Pero más allá de ello parece que no han tenido mucho intercambio de información. Así que todo apunta a que ambos tendrían elementos esenciales en común.

Pero las probabilidades de que Martin escriba un final distinto para Game of Thrones son tan altas que él mismo lo acaba de plantear.