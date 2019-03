La gran filtración de Reddit del episodio 8x01 de Game of Thrones [DON SPOILER]

Los fanáticos de Game of Thrones están esperando con ansias que llegue el 15 de abril para poder ver en HBO o alguna de sus plataformas el capítulo 1 de la octava temporada de la serie.

Sin embargo, hace unos días, un usuario de Reddit llamado "Hang_The_Dj2", reveló en un post todo lo que tiene este primer episodio.

Lo hizo tras ver un vídeo en YouTube con detalles de dicho episodio, que duró minutos en la plataforma por motivos de 'copyright'. Otros vídeos comentando esos detalles también han sido eliminados de la plataforma y de otras como Instagram.

En el post se muestran alguna de las claves de este capítulo que no detallaremos, ya que si quiere ver el spoiler puede ir directamente a Reddit.

Lo que sí contaremos es que el usuario TherealFrikiDoctor, quien subió el video a Youtube, presentó sus descargos contra la persecución de HBO:

Como dije antes, hay un precedente. HBO eliminó dos de mis videos que reclamaban derechos de autor, incluso si no había un solo cuadro de su propiedad. Puedo entender que están enojados, pero no tengo ningún tipo de acuerdo de confidencialidad con ellos. Puedo decir lo que creo que sucederá en cada episodio, y tener razón al respecto, no es una razón para eliminarlo.

Esta es la segunda vez que me enfrento a una reclamación por infracción de derechos de autor de HBO en un video que no tiene un solo cuadro o sonido que les pertenezca. Soy yo, hablando con la cámara sobre lo que creo que sucederá en el primer episodio de la última temporada de Game of Thrones.

Una de las que reaccionó furiosa fue Nathalie Emmanuel, que interpreta a Missandei.

It's really disappointing there are people who are determined to ruin Season 7 for everyone… 😒 #spoilsports

— Nathalie Emmanuel (@missnemmanuel) October 22, 2016