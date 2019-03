¿Por qué se cayeron Facebook, WhatsApp e Instagram?

El día de ayer, 13 de marzo; estuvo lleno de frustración, pánico y gente saliendo de sus cuevas por primera vez en meses gracias a la caída de el emporio Facebook. Tanto la red social azul como sus mensajeros WhatsApp y Messenger, además de Instagram, estuvieron primero caídas totalmente, y luego con servicio intermitente prácticamente todo el día. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué nos hicieron sufrir tanto?

Los primeros rumores después de la caída hablaban de un posible ataque DDoS a los servidores de la red social; aunque fue desmentido inmediatamente en la cuenta oficial de Facebook vía Twitter (ironía).

Al parecer lo que realmente provocó el caos y la destrucción es que Facebook está cambiando la configuración de sus servidores para comenzar las integraciones de mensajerías de Instagram, Messenger y WhatsApp; noticia que ya conocíamos.

Ellos mismos aseguraron, de nuevo en Twitter; que en efecto, el problema se debió a un cambio de configuración en sus servidores. También aseguraron que ahora ya estaba todo solucionado y que podemos seguir con nuestra vida cibernética como de costumbre.

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience.

— Facebook (@facebook) March 14, 2019