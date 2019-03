A Facebook se le escaparon más del 20% de los videos del tiroteo en Nueva Zelanda

El tiroteo en Nueva Zelanda que dejó cerca de 50 víctimas fatales detuvo al mundo entero por un momento, y es que no había pasado que uno de estos enfermos transmitiera en vivo y en directo del hecho por la red social más utilizada del mundo: Facebook.

Dada la gravedad del asunto y el hecho de que el autor lo diseñó específicamente para ser viral es que las redes sociales han tenido la compleja labor de borrarlo y moderarlo, unas con mayor éxito que otras.

Facebook detalla que un no menor 20% de los videos se les escapó, a través de su cuenta de Twitter.

In the first 24 hours we removed 1.5 million videos of the attack globally, of which over 1.2 million were blocked at upload…

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) March 17, 2019