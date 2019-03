Cuidado: ¿Ligaste tu número telefónico con Facebook? Te tenemos malas noticias

En teoría, una de las mejores formas para mantener tu cuenta de Facebook segura de hackeos es activar la verificación de dos factores (2FA); aunque hay algo detrás de esto que no todo el mundo sabe (porque Facebook no suele avisarlo): la gente puede buscarte en la red social usando el número telefónico que agregues.

El problema no es que exista la posibilidad; sino que no te avisen y peor aún, no puedas desactivar esta opción. Cuando quieres activar la 2FA; tendrás que añadir tu número de teléfono obligadamente. Y aquí empiezan los problemas.

En Configuración, dentro de la sección de privacidad encontrarás algo al respecto. Ahí puedes decidir quiénes pueden encontrarte con tu teléfono: Todos (con o sin Facebook), amigos de amigos o sólo amigos. Son las únicas opciones, lo que significa que no puede ser desactivado 100%.

For years Facebook claimed the adding a phone number for 2FA was only for security. Now it can be searched and there's no way to disable that. pic.twitter.com/zpYhuwADMS

— Jeremy Burge 🐥🧿 (@jeremyburge) March 1, 2019