Ezra Miller se une a escritor de Arkham Asylum para salvar la película de Flash

Desde que Ben Affleck abandonó su papel como Batman el futuro del Universo Extendido de DC Comics (DCEU) había quedado automáticamente en la cuerda floja. Con todo y la película de Flash.

La cinta había sido confirmada para iniciar su producción desde el ya remoto año 2014. Pero los tumbos en la franquicia y la salida permanente de directores no ayudó en nada a este filme que a estas alturas parece maldito.

Ahora, según el último informe del Hollywood Reporter; el actor encargado de interpretar al personaje, Ezra Miller se ha puesto a reescribir el guión de su película.

Pero lo curioso aquí es que estaría haciendo equipo con el legendario Grant Morrison, escritor de algunas novelas gráficas de culto tanto en DC como en Marvel.

Tal vez su obra más destacada y reconocida es Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth. Y la publicación afirma que el guión de esta nueva película de Flash iría justamente sobre esa línea.

Resulta casi incontable la cantidad de borradores y guionistas que se han visto involucrados en la producción de este filme.

Sin embargo, en lo último que supimos, los involucrados para dirigir y escribir la cinta eran John Francis Daley y Jonathan Goldstein.

Quienes cuentan en su trayectoria con cintas más bien cómicas, como Game Night y hasta Spider-Man: Homecoming.

La intención de Ezra Miller sería contar ahora una historia "oscura" para la película de Flash. Lo que representaría un conflicto muy propio de DC y Warner.

En la película de Justice League pudimos ver por primera vez en acción completa al héroe. Pero su papel en la trama era propio de un personaje cómico.

Así que sería bastante raro verlo ahora en un tono oscuro, serio y dramático. Justo después de Aquaman y Shazam!

La película de Flash parece que está al borde del colapso.