Mira el momento exacto donde explota un iPhone 6 por una batería alternativa

View this post on Instagram

💥🔥😱😰 Explosión de Batería alternativa‼️ Hoy nos ocurrió que una batería alternativa de IPhone 6 que traía un cliente Explotó en nuestro local🔥😰Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que ocurrió😱Favor revisar bien donde cambian las de sus equipos y recordar que lo barato cuesta caro y es muy peligroso. #explosion @expertechchile 😰😱🔥💥 Muy importante elegir el mejor Servicio Técnico 🌟 @expertechchile con nosotros esto no les pasaría 😉#elmejorserviciotecnico #iphone #iphone6 #lobaratocuestacaro