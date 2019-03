Grave explosión en planta química en China: Al menos seis muertos y 30 heridos

Una explosión en una planta química en China en la ciudad de Yancheng provocó al menos hasta ahora seis personas fallecidas y más de 30 heridos según reportaron fuentes oficiales citadas por la agencia AFP.

La planta corresponde a la empresa Tiajiyai Chemical y se provocó a las 14:48 horas local, por razones que aún se están investigando.

Otra cosa que llamó la atención de las autoridades, es que a la hora de la explosión, se registró un temblor magnitud 2,2 grados, en la ciudad de Lianyungang, cercana a Yancheng, y que se halla a unos 260 km al norte de Shanghái.

Diversas personas además captaron columnas de humo y fuego y mucha gente trasladando heridos a hospitales cercanos.

Selon l'AFP, au moins 6 personnes ont été tuées et 30 autres grièvement blessées dans l'explosion d'une usine de produits chimiques dirigée par Tianjiayi Chemical à Yancheng, province du Jiangsu dans l'est de la #Chine , jeudi 21 mars. pic.twitter.com/ld2ZVIO8am

In China, Tianjiayi Chemical Co., Ltd. explosion accident 2 pic.twitter.com/koU0WJN3iA

— Samuel (@chnsed) March 21, 2019