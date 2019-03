Descubren misteriosas estructuras militares debajo de la Prisión de Alcatraz

Arqueólogos dieron con el hallazgo.

San Francisco y sus alrededores no solo viven de scooters eléctricos, compañías tecnológicas, café y drogas, también es un lugar lleno de misterios, como la isla de Alcatraz.

En ella está ubicada "La Roca", como se le conoce popularmente a la penitenciaría que en sus años mozos tuve entre sus rejas a criminales del nivel de Al Capone, entre tantos otros históricos bandidos.

El misterio que rodea esta isla y ex cárcel no es menor, la literatura, series y documentales alrededor de su mitología es impresionante, pero se descubrió algo que solo algunos sospechaban: debajo de ella hay estructuras militares.

Arqueólogos empecinados en revelar este misterio usaron técnicas no invasivas para confirmar lo que se pensaba hace tanto:

No hay muchos registros de su pasado estratégico militar, pero los estudiosos afirman que están muy cerca, "justo debajo de nuestros pies".

Sucede que durante la fiebre del oro en California, el tener una isla en medio de esta bahía era ideal para la instalación de cañones, fuertes y más, un punto demasiado importante en pos de la defensa territorial.

Los investigadores aseguran que "siendo una isla pequeña no hay muchos lugares en dónde construir una base militar, por lo que dar con ella no fue tan complejo", además declara que no se preocuparon de demolerla a cabalidad o preocuparse mucho del tema al abandonarla. La cárcel está justo arriba.

El tema es que pasado el tiempo fue difícil para esta ex base militar mantenerse al día con los avances en armería, por lo que a finales de siglo XIX fue abandonada, para en unos pocos años dar espacio a la famosa e infame penitenciaria.

El lugar es actualmente un punto turístico importante y ahora tienen una nueva historia que contar, una de la que solo habían unas fotos y un par de sospechas.