No es X-Files: Científicos aseguran que sistemas binarios de estrellas podrían albergar vida

Según los científicos, los sistemas binarios de estrellas tienen buenas condiciones para que se desarrollen células complejas en ellos.

La raza humana ha buscado durante gran parte de su existencia alguna prueba de que no estamos solos en el universo. Y aunque parezca improbable que no haya más vida; no se ha encontrado nada contundente. Aunque existe la posibilidad de que sí haya "alguien" allá afuera; específicamente en los sistemas binarios de estrellas.

Podría haber vida en las estrellas

Los resultados de este estudio fueron publicados en la revista Royal Astronomical Society. Investigadores británicos encontraron que en en las llamadas "zonas habitables" entre estrellas binarias; de hecho, tienes condiciones ideales para albergar vida. Es decir, son tibias (ni frías ni calientes) y esto puede ayudar al desarrollo de moléculas más complejas e incluso a la presencia de agua.

El doctor Richard Parker, de la Universidad de Sheffield y Bethany Wotton de la Universidad de York fueron quienes llevaron a cabo el estudio. Ellos crearon modelos que imitan las interacciones entre estrellas; y fue así como lograron calcular cómo es que dichos vínculos afectan a los sistemas binarios.

Se sabe que en las "zonas habitables" puede o no haber planetas. Estos se superponen cuando una estrella empuja a otra, creando así un área mucho más grande que podría dar paso al desarrollo de vida.

“Nuestro modelo sugiere que hay más sistemas binarios en los que los planetas se ubican en las zonas habitables; lo que incrementa las perspectivas de vida“, explicó Bethany Wotton

Uno de los objetivos de este estudio era precisamente ayudar a probar si es posible o no que exista vida fuera del planeta Tierra. Y según los científicos, la posibilidad de que la haya es bastante probable.