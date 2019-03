Emma Watson podría ser la coprotagonista en la película de Black Widow

Se dice que la actriz realizó un audición para un papel en la cinta del Universo Cinematográfico de Marvel.

De acuerdo a un reporte reciente, Emma Watson podría ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel ya que hay rumores que indican que la actriz inglesa será la coprotagonista de la película Black Widow.

El reporte de That Hashtag Show (vía ScreenRant) señala que en Marvel realizaron audiciones para un papel físicamente demandante de una "mujer pateatraseros del estilo Bond" en donde además de Emma Watson también participan Alice Englert (Ratched), Dar Zuzovsky (Hostages) y Florence Pugh (Fighting With my Family).

Se menciona que Englert y Zuzovsky ya realizaron la audición y dejaron una gran impresión en la producción, aunque se dice que Watson tendría ventaja en el papel por su renombre en la industria cinematográfica.

Black Widow integrará nuevos nombres al MCU

Al parecer la película de Black Widow permitirá que nuevos nombres se sumen al Universo Cinematográfico de Marvel donde el peso de la cinta obviamente caería sobre su protagonista Scarlett Johansson en el papel de Natasha Romanoff que ya ha venido apareciendo en múltiples cintas de la serie.

Black Widow será dirigida por Cate Shortland y contará con la producción de Brad Winderbaum y Kevin Faige, y seguramente escucharemos detalles más precisos una vez que se hayan estrenado películas importantes de Marvel como Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home.

Emma Watson es más reconocida por sus papeles de Hermione en la saga Harry Potter y por dar vida a Bella en Beauty and the Beast, y sin duda sería una gran adición para la película de la Viuda Negra.