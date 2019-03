Admirable: Emilia Clarke grabó Game Of Thrones con un peligroso aneurisma cerebral

Es inevitable: queda tan poco para la última temporada de Game Of Thrones que todo lo que tenga que ver con la serie será tema de conversación.

No obstante, es muy posible que esta noticia vaya más allá. En un ensayo muy personal publicado hoy en el New Yorker, Emilia Clarke, la actriz que encarna a la poderosa Daenerys Targaryen en la serie de HBO, describió en detalle su larga batalla con dos aneurismas al cerebro durante la filmación del show de HBO.

Clarke cuenta que los problemas vinieron el 2011, mientras se preparaba para la primera temporada de la serie. Con 24 años, se enfrentó a una hemorragia subaracnoidea, patología extremadamente peligrosa con un índice bastante alto de mortalidad.

Tras ese episodio cuenta que fue internada y se sometió a una cirugía que la dejó con secuelas: una afasia -un trastorno a la parte del cerebro que procesa el lenguaje- y pérdida temporal de la memoria. La actriz asegura que se cuestionó volver al rodaje, pero en menos de un mes estaba grabando escenas y recordando sus líneas sin problemas.

De todas formas, el hospital le tenía otra mala noticia: un aneurisma más pequeño en el otro lado del cerebro, el que podía explotar en cualquier momento. La segunda temporada, asegura, fue la peor: sufría de constantes dolores de cabeza y en un tour de marketing en Inglaterra tuvo que medicarse con morfina entre cada entrevista.

En el set, no vacilé en ningún momento, pero me costó. (…) La segunda temporada fue la peor. No entendía qué estaba haciendo Daenerys. Si les soy totalmente franca, cada minuto de cada día pensé que me iba a morir.