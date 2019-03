Un embrión no es una persona, asegura científico mexicano de la UNAM

En plena polémica por el aborto legal, el reconocido científico de la Universidad Nacional Autónoma de México hizo declaraciones que no gustaron a todos.

¿Entonces feto ingeniero es un invento? Parece que sí. Según el biólogo Antonio Lazcano Araujo, de la Universidad Nacional Autónoma de México; a pesar de la polémica y la gente que cree que "abortar es matar bebitos", un embrión simplemente no es una persona.

El embrión no es una persona

Durante el curso Schrödinger y la biología: 75 años del libro ¿Qué es la vida?, Lazcano aseguró que el argumento que asegura que la vida comienza con la concepción es totalmente erróneo.

Cuando alguien dice que la vida comienza en el momento de la fertilización está incurriendo en un error (…) un embrión no es una persona, es un conjunto de células

También aseguró que no se trata de una persona o individuo en potencia; pues no hay actividad nerviosa. El embrión no es más que un puñado de células y no tiene derechos sociales. Es decir: un embrión no puede tener más derechos que una persona-mujer humana.

La placenta tiene la misma información que el individuo y no hacemos nada con ella (…) Ninguna sustancia está viva por sí misma; sino que la vida depende de sistemas de moléculas individuales, de sus interacciones y de la integración a niveles funcionales; entre ellas el entorno.

Y así las cosas: la ciencia ha hablado; aunque los políticos (como el presidente) siguen sin abordar el tema directamente.