No es broma: Policía de México emite alerta por "El Ayuwoki"

Las autoridades de Baja California Sur alertaron por el personaje que se ha viralizado en redes sociales.

En estas últimas semanas se ha hablado mucho sobre "El Ayuwoki", un personaje basado en el fallecido cantante Michael Jackson que es el meme del momento y que fue supuestamente creado para provocar miedo en redes sociales.

Y aunque sabemos que todo esto en realidad es una mala broma, por increíble que parezca tenemos que la Policía de México decidió emitir una alerta por el personaje.

La Policía Cibernética de Baja California Sur publicó la imagen que pueden ver a continuación donde explican que "El Ayuwoki" no tiene nada de sobrenatural, incluso señalan que "practicar el reto" podría causar trastornos del sueño, pánico y ansiedad.

Este nuevo personaje entra en tu habitación a las 3 de la mañana y exclama "Hee Hee", lo que significa que si no quieres tener un encuentro cara a cara con él deberás dormirte antes de la mencionada hora. Aunque muchas personas que creen que se trata de una especie de demonio o fantasma de la red, no hay nada sobrenatural con relación al tema. Los menores y adolescentes buscan practicarlo ya que se encuentra de moda, lo que podría generar trastornos del sueño, pánico y ansiedad.

El Ayuwoki

Por si no están al tanto del tema, este extraño personaje fue creado en 2009 cuando apareció en un video de una escultura animatrónica que imitaba los movimientos de Michael Jackson, pero se viralizó hasta ahora que está siendo compartido por niños y jóvenes como una especie de fantasma o demonio que aparece a las 3 de la mañana.

Su nombre hace referencia a la frase "Annie are you ok?" de la canción "Smooth Criminal" del Rey del Pop, y por todo lo que hemos visto parece que el extraño fenómeno ha llegado demasiado lejos.

Dicho esto, en este enlace pueden conocer más detalles del origen del famoso Ayuwoki.