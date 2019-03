Editor de Bohemian Rhapsody se defiende de crítica viral

Todo mundo quedó absolutamente desconcertado cuando en la última ceremonia de los Premios Óscar 2019 Bohemian Rhapsody se llevó la estatuilla a la mejor edición.

La biopic semifantasiosa de Freddie Mercury tiene varios aciertos indiscutibles, pero en definitiva la edición no era uno de ellos. Esto detonó que aparecieran varios video-ensayos en YouTube y otras redes; donde se analizaba la infame escena de la primera reunión con su futuro representante en la disquera.

People, actual fucking people, are watching scene after scene like this and are saying "bruuuh! best. movie. of. the. year"?

This is objectively bad. Someone with no idea about editing will notice it. My brain is on fire thinking that this is an OSCAR NOMINATED MOVIE! FUCK! pic.twitter.com/QVDCxe2iaf

— Pramit Chatterjee 🌈 (@pramitheus) January 26, 2019