Dropbox no le avisó a nadie y limitó su sincronización gratuita a tres dispositivos

En una movida silenciosa que pasó totalmente desapercibida para sus usuarios, Dropbox agregó una nueva limitación a las cuentas gratuitas en su plataforma. Hasta este momento, el servicio de almacenamiento en la nube te permitía mantener 2GB de espacio en la nube sincronizado entre múltiples e infinitos equipos.

Sin embargo, desde este mes los usuarios sólo podrán sincronizar con su cuenta hasta un máximo de tres dispositivos, independiente si son usuarios de escritorio o de sus respectivas apps en iOS o Android.

Dropbox users with a free account can now only link up to three devices to Dropbox. But if you have more than three computers, phones, or whatever, you can still unregister a device to add a new one — it's just going to be a pain for multi-device folks. https://t.co/VubadTN6eF

— Liliputing (@liliputingnews) March 12, 2019