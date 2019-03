Dragon Ball Z celebrará su 30 aniversario con una brutal edición de colección

Parece que los fans nunca tenemos suficiente de Dragon Ball Z y sus múltiples animes derivados. Hace unos meses recibimos con éxtasis la película de Broly; y ahora descubrimos que tendremos que ahorrar para comprar un artículo de colección indispensable.

Resulta que la saga está próxima a cumplir su 30 aniversario este 26 de abril de 2019. Así que para celebrarlo los amigos de Funimation reventaron internet a través de su cuenta de Twitter:

Something legendary is coming… a new Dragon Ball Z collector's edition celebrating 30 YEARS! 🔥🔥

Full series, on Blu-ray, North America's first full artbook, an exclusive figure, and… more announcements to come! 😏

Sign up to be the first to know 👉 https://t.co/5a41VObxYO pic.twitter.com/3cfjeD6xwc

— Funimation (@FUNimation) March 2, 2019