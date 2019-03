Donald Trump justifica haber llamado Tim Apple a Tim Cook

Donald Trump tiene una manera peculiar de ser. A veces hace y dice cosas horrible y otras veces las justifica. Sin embargo, no todo lo que dice lo dice con malicia, solamente por ignorancia, tal es el caso de cuando le llamó Tim Apple al CEO de Apple, Tim Cook.

Sabemos que recordar todos los nombres de todo mundo es complicado. Pero en vista de que Trump dijo que él tiene “las mejores palabras” ahora resulta que sabe usarlas también mejor que todo el mundo.

Por lo que justifico el cambio de nombre repentino de Tim como un medio de ahorrar tiempo y palabras. Aquí está la publicación en la que se justifica a sí mismo.

At a recent round table meeting of business executives, & long after formally introducing Tim Cook of Apple, I quickly referred to Tim + Apple as Tim/Apple as an easy way to save time & words. The Fake News was disparagingly all over this, & it became yet another bad Trump story!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2019