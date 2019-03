Ya es oficial: Disney compró a 21st Century Fox y se firmará todo mañana

Sí señores, ya es oficial y está aprobado: Disney adquirió 21st Century Fox y yo hay nada que se pueda hacer al respecto.

Fox a través de su cuenta corporativa compartió el comunicado de la situación, donde se detalla que mañana se firmará todo y será oficial.

21ST CENTURY FOX ANNOUNCES COMPLETION OF DISTRIBUTION IN CONNECTION WITH DISNEY ACQUISITION: https://t.co/OHUJjX9w1k

Evidentemente las reacciones no se hicieron esperar y hasta los mismos actores bromearon con el tema, que se esperaba que quizás, solo quizás, no fuera aprobado por los entes reguladores estadounidense:

Feels like the first day of ‘Pool. pic.twitter.com/QVy8fCxgqr

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 19, 2019