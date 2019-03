Detroit Become Human, Heavy Rain y Beyond: Two Souls llegarán a PC

Los juegos que antes eran exclusivos de PlayStation se lanzarán en PC a través de la Epic Games Store.

Quantic Dream ha anunciado que Detroit Become Human, Heavy Rain y Beyond: Two Souls se pondrán disponibles en versión para PC a través de la Epic Games Store (vía Gematsu).

Eso si, cabe señalar que aún no se ha revelado la fecha de lanzamiento en PC de estos tres títulos que hasta el momento siguen siendo exclusivos de PlayStation.

Heavy Rain y Beyond: Two Souls se lanzaron originalmente en PlayStation 3 y más tarde se adaptaron para PlayStation 4, mientras que Detroit Become Human se puso disponible en mayo de 2018 para PlayStation 4.

Se menciona que los tres juegos tendrán exclusividad de 12 meses con la Epic Games Store, así que tras un año podrían llegar a otras tiendas como Steam.

Aunque de momento los detalles de estas adaptaciones son escasos, a continuación tienen la descripción de cada uno cortesía de la Epic Games Store:

Heavy Rain

¿Qué tan lejos llegarás para salvar a un ser querido? Juega con cuatro personajes diferentes en este angustiante thriller psicológico. Ten cuidado al dar tu próximo paso, pues tus decisiones pueden tener graves consecuencias. Una cacería de cuatro días de misterio y suspenso en busca de un homicida conocido solamente como el «asesino del origami», apodado así por las figuras de papel doblado que deja en las escenas de los crímenes que comete como una macabra carta de presentación. Los cuatro personajes siguen sus propias pistas y tienen sus propias motivaciones. Tú dirigirás sus acciones e impedirás que el asesino cobre una nueva víctima. El final de esta historia depende por completo de ti.

Beyond: Two Souls

Vive una vida extraordinaria Un singular thriller psicológico de acción con las actuaciones de las estrellas de Hollywood Ellen Page y Willem Dafoe, Beyond: Two Souls te llevará a un emocionante viaje por todo el mundo mientras encarnas la insólita vida de Jodie Holmes. Jodie es diferente, pues ha nacido conectada a una entidad misteriosa dotada de poderes increíbles. Tus acciones decidirán el destino de Jodie conforme enfrenta desafíos impresionantes, peligros y una pérdida desgarradora durante el viaje para descubrir la verdad sobre su identidad.

Detroit Become Human