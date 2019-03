Dead or Alive 6 ya está disponible, vean su tráiler de lanzamiento

Koei Tecmo ha anunciado que Dead or Alive 6 ya está disponible en el mercado, y para celebrarlo han liberado su respectivo tráiler de lanzamiento.

En el video podemos ver a los diversos personajes en acción con un breve vistazo a sus respectivas historias.

Destaca que este título desarrollado por Team Ninja tiene un elenco base de 24 peleadores, pero ya está confirmado que Mai Shiranui y otro personaje de The King of Fighters llegarán en el futuro como contenido descargable.

DEAD OR ALIVE 6 es un frenético juego de lucha en 3D producido por Koei Tecmo Games, con gráficos impresionantes y escenarios con varias zonas que dan lugar a una entretenidísima experiencia competitiva.

[Presentación de la serie DOA]

La franquicia DEAD OR ALIVE es una serie de juegos AAA producidos por el estudio Team NINJA de Koei Tecmo Games. El origen de estos trepidantes juegos de lucha en 3D se remonta al juego arcade original DEAD OR ALIVE, y desde entonces se han jugado en consolas y máquinas recreativas de todo el mundo. En DEAD OR ALIVE 6, el mundo de DOA vuelve con más fuerza que nunca, con un aspecto mejorado y sistemas de combate actualizados que llevarán la nueva experiencia de lucha al nivel más alto posible.

[Historia]

La historia retoma los hechos de DEAD OR ALIVE 5 y se centra en 2 líneas narrativas distintas, concretamente la batalla de “los ninjas y DOATEC” contra “Donovan al mando de M.I.S.T.”, y los acontecimientos que tienen lugar durante la sexta edición del Torneo DEAD OR ALIVE. También se añadirán nuevos episodios de una historia secundaria de personajes que ya conocemos.