¿Eres fan de David Bowie?: Ahora puedes ponerte una zapatilla de cada álbum del "Duque Blanco"

David Bowie sigue viviendo eternamente en la memoria colectiva, porque el británico quien falleciera el 10 de enero de 2016, dejó un legado musical y artístico difícil de superar.

Y justamente su parte estética y los revolucionarios cambios a la moda que hizo con sus particulares looks, han hecho del "Duque Blanco" un legado visual.

Por eso, la marca de zapatillas Vans ha querido homenajear al creador de Ziggy Stardust.

Y ahora Vans promete traer el arte de Bowie a las zapatillas, algo que Dolce&Gabbana realizó anteriormente con una colección de ropa.

La edición limitada que lanzará Vans tendrá en exclusiva cuenta con cuatro diseños basados cada uno en uno de los álbumes icónicos de Bowie:

El ‘ Slip-On 47 VDX” para Hunky Dory, el ‘Sk8-Hi’ para la era Ziggy Stardust y los zapatos “The Old Skool” y “Era” para los álbumes Aladdin Sane y Space Oddity, respectivamente.

Por el momento, Vans aún no ha marcado una fecha de lanzamiento y solo a través de su web o newsletter la firma anunciará todas las novedades.

Corría 1999, y David Bowie fue uno de los primeros artistas en lanzar un disco por la incipiente Internet, llamado "Hours", anticipándose en dos semanas a la venta física.

Además de esto, en 1998, el artista lanzó un proveedor de Internet llamado BowieNet, en el que a cambio de una suscripción por USD$19,95 mensual.

Se ofrecía a los usuarios 20 MB de espacio para construir una propia página web, una dirección de correo electrónico, así como la posibilidad de chatear con el músico y sus colaboradores.

Por eso, Bowie fue un gran defensor de Internet, así lo refleja esta declaración de hecho que hizo

“Creo que ni siquiera hemos visto la punta del iceberg. El potencial de lo que Internet va a hacer en la sociedad (bueno o malo) es inimaginable. Creo que estamos en realidad en la cúspide de algo excitante y aterrador”.

David Bowie died a year ago today. Back in 1999 he made this incredible prediction about how the internet would change our lives forever pic.twitter.com/ITF9Wv6jlC

