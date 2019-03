Vean el primer tráiler de la serie de Critters

Ya han transcurrido más de 30 años desde que se estrenó la primera película de Critters, y para los fans de esta serie de culto tenemos que se ha estrenado el primer tráiler de la serie basada en las criaturas alienígenas (vía ComingSoon).

La serie lleva por nombre Critters: A New Binge y llegará de la mano del equipo creativo detrás de Zombeavers y The Drone, ya que Jordan Rubin, Jon Kaplan y Al Kaplan escribieron el guión, con el primero también a cargo de la dirección.

Perseguidos por los cazarrecompensas intergalácticos, los Critters regresan a la Tierra en una misión secreta y se encuentran con Christopher (Joey Morgan, Scouts Guide to the Zombie Apocalypse), su enamorada Dana (Stephi Chin-Salvo, iZOMBIE), su mejor amigo Charlie (Bzhaun Rhoden, Van Helsing) y su madre Veronica (Kirsten Robek, The Edge of Seventeen), cuyo pasado volverá a morderlos, literalmente. La serie también cuenta con Gilbert Gottfried (Aladdin, Justice League Action) y Thomas Lennon (Reno 911! Puppet Master: The Littlest Reich).