No era creepypasta: resuelven misterio de los teléfonos de Garfield

Esta historia de los teléfonos abandonados de Garfield parecía sacada de una Creppypasta cuando nadie se explicaba su origen. Pero ahora que se conoce su origen no deja de ser menos inquietante.

Nadie se pone de acuerdo. Algunos como la BBC, afirman que han sido 35 años, otros apuntan a los 30. Pero durante décadas sobre la arena de las playas bretonas, en Francia, se volvió común encontrarse con teléfonos de juguete abandonados con la forma del gato Garfield.

El fenómeno habría iniciado en la década de los 80, pero nadie parecía explicarse el origen de los sucesos. De modo que año con año comenzó a volverse común encontrarse con alguna pieza de estos teléfonos.

Al final de esas tres décadas cientos dispositivos fueron recogidos, antes de que el grupo activista ecológico Ar Vilantsou encontrase la causa de estas misteriosas apariciones: un contenedor hundido muy cerca de la costa.

For more than 30 years, plastic phones shaped like the cartoon cat Garfield have been washing up on French beaches.

The mystery is now solved: a shipping container which washed up during a storm in the 1980s was found in a hidden sea cave

📷 Fred Tanneau pic.twitter.com/mMs0fzS7mD

— AFP news agency (@AFP) March 28, 2019