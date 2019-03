Gracias a que nuestros amigos de Xbox nos invitaron a ver las funciones de Xbox Game Pass. Nos damos cuenta que este servicio vale más la pena que nunca.

El Xbox tiene una infinidad de funciones para hacer que disfrutar de tus videojuegos sea algo más sencillo y divertido. Por eso es que la aplicación de Xbox Game Pass viene con tantas cosas que la querrás tener ya.

Para empezar, la aplicación aún se encuentra en su fase Beta, pero de igual manera vale la pena bajarla. Además, no solamente está disponible en Android, por lo que los usuarios de iOS también pueden disfrutarla. Aquí la tienes para Android y acá para iOS.

Espera ¿Eso no se había ya visto antes?

Si y no, la aplicación se estrenó en su fase beta en el año pasado, pero Microsoft ha hecho unas cuantas mejoras. No solamente la app funciona mucho mejor que antes, sino que el catálogo de Xbox Game Pass es más grande que nunca.

Si bien, la publicidad de este servicio dice que se cuenta con más de 100 juegos, la realidad es otra. Ya que el catálogo cuenta con más de 200 juegos, dentro de los que puedes encontrar estrenos como Crackdown 3, State of Decay 2 y Just Cause 4.

El servicio cuesta tan solo $139 pesos mexicanos al mes, por lo que hoy por hoy, es mucho más barato que Netflix. Ouch.

Este te permite bajar juegos del catálogo directamente a tu consola, lo cual puedes hacer incluso a distancia. Por ejemplo, si estas en el trabajo y se estrena un juego nuevo para Game Pass. Tan solo basta con dejarlo descargando por medio de la aplicación. De esa manera, aunque se tarde 5 horas en bajar e instalarse, podrás llegar a jugarlo.

Así que si siempre quisiste tener un catálogo de más de 200 juegos a tu disposición. Lo mejor es que vayas buscando un buen Disco Duro externo. Ya que no vas a poder resistir la tentación de bajar todos los que veas disponibles. Además recuerda que a finales de Abril llega una mega actualización para Sea of Thieves. Título que está disponible en el Game Pass y el cual se ve que mejorará muchísimo.