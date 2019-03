Estos son todos los colores que se conocen hasta ahora en que vendrá el Huawei P30

Para gustos, colores. Eso es algo que Huawei conoce bastante bien y que han aplicado con ganas desde el lanzamiento del P20 el año pasado.

Ese momento exacto hace casi un año marcó un antes y un después para la marca en el apartado móvil, porque por primera vez marcaban tendencia mundial en diseño industrial, teniendo hasta a la mismísima Samsung siguiendo sus pasos con los acabados iridiscentes.

La marca oriental sabe que tiene ese lenguaje muy apropiado y lo continuarán en el P30 y P30 Pro, cuyos colores y acabados se filtraron, gracias a Evan Blass.

Not really even trying anymore, are they? #P30 pic.twitter.com/OiGQ4Kvd0n

— Evan Blass (@evleaks) March 20, 2019