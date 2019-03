Científica mexicana es reconocida como una de las 15 más prometedoras del mundo

Ana Sofía Varela Gasque del Instituto de Química de la UNAM busca un nuevo uso para el dióxido de carbono.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoció a Ana Sofía Varela Gasque del Instituto de Química de la UNAM como una de las 15 jóvenes científicas más prometedoras del mundo.

La investigadora universitaria recibió este jueves el premio International Rising Talents en la sede de la UNESCO en París, Francia en el marco de la ceremonia de entrega de los premios internacionales L’Oréal-UNESCO.

El reconocimiento se otorgó por su investigación de catalizadores con el objetivo de buscar un nuevo uso para el dióxido de carbono.

Varela Gasque comentó: "Cuando me dijeron que fui una de las seleccionadas para el reconocimiento no me lo podía creer, de hecho, sigo sin podérmela creer, me parece irreal."

Detalles de la investigación

A continuación pueden conocer para qué sirve esta investigación de acuerdo a información de Gaceta UNAM:

En algunas ocasiones las reacciones químicas son muy lentas y se necesita un catalizador para que el proceso sea más rápido. La investigación de Varela Gasque busca convertir un compuesto que contribuye al cambio climático (el dióxido de carbono) en compuestos que sirvan como precursores en la industria química. “La finalidad de la investigación es buscar un nuevo uso para un gas de efecto invernadero, de manera que podamos contribuir a reducir su concentración en la atmósfera”, declaró. Para ello, se estudian catalizadores hechos de distintos metales como la plata, que resultan costosos, por lo que es necesario buscar alternativas. En concreto Varela Gasque estudia catalizadores constituidos a base de elementos abundantes, como el carbono, nitrógeno y hierro, de manera que aquéllos sean más económicos. La idea es convertir el dióxido de carbono (CO2) en combustibles sintéticos, como el metano (que podría usarse directamente en los hogares), o también en la industria de los polímeros para producir plástico.

Se menciona que Varela Gasque ha estudiado esta reacción desde su doctorado y la continuó en su posdoctorado, destacando que la investigación fue publicada en Alemania hace cuatro años.