Chile clasificó al Mundial de Robótica tras superar desafíos para viajes espaciales

Después de 20 partidos, jugados en San Diego (California) y tras una dificilísima etapa clasificatoria Chile logró un cupo en el mundial.

Chile ya es mundialista. Esa por lo menos es la premisa de un grupo de 15 jóvenes de diversos colegios y comunas de Santiago y Valparaíso, quienes junto a 10 mentores, formaron al equipo, y construyeron durante los meses de enero y febrero al robot bautizado como "Opportunity I", que clasificó a la cita mundial de robótica.

La competencia, llamada FIRST Robotics Competition, es un desafío organizado por la fundación FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology – quienes a lo largo de sus 28 años de historia han inspirado a jóvenes a generar interés por la ciencia y la tecnología a través de programas orientados a estudiantes de distintas edades.

El desafío de este 2019 se llama Destination: Deep Space, y hace competir 2 alianzas de 3 robots viajeros espaciales en cada partido para que recorran el campo de competencia asegurando con paneles las escotillas de cohetes y naves de carga, para luego poner una carga valiosa en su interior. Cada una de estas acciones otorga puntos al equipo y el que obtiene la mayor cantidad, gana el partido.

Chile va al Mundial

Esta competencia convoca a 3.800 equipos de más de 100 países, participando más de 95 mil estudiantes secundarios, en 60 regionales, donde se compite contra equipos con mucho más presupuesto y muchos más integrantes.

Esta temporada ha sido coronada con un resultado sobresaliente, ya luego de un total de 70 partidos entre todos los equipos, Chile quedó en la posición número 3 del torneo, lo que le permitió jugar las eliminatorias. En las eliminatorias (playoffs) se juega al mejor de 3 partidos, el equipo ganó los partidos de cuartos de final, las semifinales y en la final del regional después de ganar el primer partido y perder el segundo, no pudo ganar el partido de desempate, lo lo dejó con el segundo lugar del certamen y con el premio “Finalist Award”, el que otorga un cupo al mundial de robótica FRC, a desarrollarse entre el 24 y el 27 de abril en Detroit, Michigan.

El entrenador del equipo, Leonel Lagos indicó que: "El resultado en esta competencia ha sido una locura, competimos contra grandes equipos y llegamos a la final del torneo, este equipo de jóvenes está haciendo un trabajo increíble y haciendo historia en un país como EEUU, donde el desarrollo tecnológico es mucho más avanzado que el nuestro, pero demostramos que con esfuerzo, dedicación y convicción en nuestro trabajo, y nos pueden llevar a ganarle a cualquier equipo".

Eso sí, el equipo llamado "Corazón de Chileno" necesita algo:

Para lograr representar adecuadamente al país en el mundial de Detroit el equipo requiere de fondos para pagar la inscripción al torne y llevar a los participantes necesarios para la competencia, que junto a "Opportunity I" intentaran traer el premio a Chile.

Para más información, contactar con:

[email protected]