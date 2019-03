El CEO de Apple, Tim Cook, ahora es el meme de moda

Tim Cook, el CEO de Apple es ahora el meme de moda en las redes sociales y no hay nada que pueda hacer al respecto.

Todo partió el día en que nos partimos de la risa con Donald Trump llamándolo "Tim Apple", sí, así como leen, pero esa fue solo la punta del iceberg.

El mandamás del equipo de Cupertino se lo tomó con humor y hasta cambió su nombre en Twitter honrando la nueva personalidad que le dio el Presidente de Estados Unidos.

Posteriormente, cuando se lanzaron los nuevos iPads a principios de semana, Tim Apple compartió la imagen de portada en sus redes y hasta ahí todo normal ¿Verdad?

Sucede que ayer, en pos de la continuidad y ya tomándose con humor la pieza que había compartido, puso la siguiente foto, con los nuevos AirPods:

Dada la naturaleza "photoshopeada" de la imagen, las reacciones no se hicieron esperar y Tim ahora es un meme. Te compartimos nuestras favoritas:

OH GOD TIM WATCH OUT AAAAAA pic.twitter.com/tywWPusvfz

You're making this too easy for those who like memes! @elonmusk pic.twitter.com/oK2TeAZXvg

— Mr. Capone (@MrAlCaponeJR) March 20, 2019